Bei der CSD-Parade in Mannheim kamen rund 120.000 Menschen in der Innenstadt zusammen, um zusammen gegen Diskriminierung zu demonstrieren. Anschließend feierten Teilnehmer und Zuschauer beim CSD-Straßenfest.

Mehrere tausend Lesben und Schwule aus der Rhein-Neckar-Region sind am Samstag in Mannheim beim Christopher Street Day durch die Stadt gezogen. Rund 120.000 Besucher verfolgten die Parade.

Schrill, bunt, provokant, aber auch politisch waren die rund 50 Gruppen mit zusammen 1.000 Paradeteilnehmern unterwegs. Zwei Stunden lang zog der Demonstrationszug durch die Mannheimer Innenstadt. Das Motto des 50-jährigen CSD-Jubiläums war "Zusammenhalt wirkt". Die Teilnehmer forderten mehr Toleranz statt Diskriminierung. Lang erkämpfte Rechte, wie die Ehe für alle, gelte es zu verteidigen.

Polizei: "störungsfreie Veranstaltung"

Nach der Parade zogen viele Menschen zum Mannheimer Schloss zum CSD-Straßenfest mit Livemusik. Hier fanden sich bis zu 5.000 Besucher ein. Die Feierlichkeiten endeten mit dem Abbrennen eines Feuerwerks. Bis auf kleinere Vorkommnisse verlief die Veranstaltung friedlich und störungsfrei, so die Polizei.

Hintergrund des CSD: Vor 50 Jahren wehrten sich in der New Yorker Christopher Street die Besucher der Schwulenbar "Stonewall Inn" gegen Polizeiwillkür gegen Homosexuelle. Weltweit und auch in zahlreichen deutschen Städten wird jährlich mit Straßenfesten und Demonstrationen an die Ereignisse erinnert.