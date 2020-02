In Mannheim haben in 2019 gut 10 Prozent mehr Gäste übernachtet als im Vorjahr. Bei etwa 1,62 Millionen Übernachtungen sind das 150.000 Übernachtungen mehr. Damit liegt die Stadt mit an der Spitze in Baden-Württemberg, laut Statistischem Landesamt. Die meisten ausländischen Gäste kamen aus den USA, Schweiz, Niederlande, Großbritannien und Frankreich. Die Hotelauslastung ist mit 47,8 Prozent leicht zurückgegangen, was auf das größere Bettenangebot zurückzuführen ist. Die Anzahl an Übernachtungsmöglichkeiten stieg um knapp 20 Prozent. Bis 2022 werden weitere 1.000 Betten hinzukommen. Die Bundesgartenschau 2023 hat das Potenzial mehr als 2 Millionen Menschen nach Mannheim zu locken, so das Stadtmarketing.