In Mannheim hat das Gesundheitsamt am Samstag einen weiteren Coronavirus-Fall bestätigt. Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim steigt damit auf sieben.

In Mannheim ist die Zahl der Personen, die sich mit dem Corona-Virus infiziert haben, auf sieben gestiegen. Das teilte das Gesundheitsamt am Samstagabend mit. Auch bei dem jüngsten Fall handelt es sich laut Gesundheitsamt um einen Rückkehrer aus dem Südtirol-Urlaub.

Am Freitag hatte die Stadt den fünften und sechsten Fall gemeldet. Eine 35-Jährige, die an der Uni studiert, hatte demnach Kontakt mit einer der bereits nachgewiesenen vier infizierten Personen in Mannheim. Sie befindet sich seit Mittwoch in häuslicher Quarantäne. Nach Angaben der Stadt Mannheim hatte sie leichte Krankheitsanzeichen. Deshalb sei ein Abstrich gemacht worden. Ein 63-jähriger Mann, der nach einem Urlaub in Südtirol zurückgekehrt war, sei laut Gesundheitsamt mit leichten Symptomen erkrankte.

Schüler aus Rimbach in häuslicher Quarantäne

Im südhessischen Rimbach (Kreis Bergstraße) wurden am Freitagabend knapp 100 Schüler sowie ihre Begleitpersonen nach ihrer Rückkehr von einer Skifreizeit in Südtirol vorsorglich in häusliche Quarantäne gebracht. Mehrere Teilnehmer der Reise hatten grippe-ähnliche Symptome und werden jetzt auf Corona getestet.

Frau im Neckar-Odenwald-Kreis erkrankt

Auch im Neckar-Odenwald-Kreis ist jetzt ein Corona-Fall aufgetreten. Laut Kreisverwaltung wurde das Virus bei einer 60-jährigen Frau nachgewiesen, die sich bei einer bereits registrierten Person aus einem anderen Landkreis angesteckt hatte. Sie wurde in häusliche Quarantäne genommen, teilte das Gesundheitsamt am Freitag mit.

Kein erhöhtes Risiko an Universität Mannheim

Für alle anderen Studierenden und Angehörigen der Universität bestehe kein erhöhtes Risiko einer Infektion, teilte die Stadt Mannheim zu dem neuesten Fall mit. Es bestehe auch keine Veranlassung für weitergehende Maßnahmen oder gar eine Einstellung des Betriebs an der Universität, so die Stadt Mannheim.

33-Jährige vierter bestätigter Fall in Mannheim

Zuvor war der Fall einer 33-jährigen Frau bekannt geworden. Sie sei in der vergangenen Woche aus dem Risikogebiet Teheran/Iran zurück nach Mannheim gekommen. Nachdem sie leichte Krankheitssymptome zeigte, sei am Dienstag ein Abstrich genommen worden. Seitdem befinde sich die Frau in häuslicher Quarantäne.

Inzwischen zwölf Fälle im Rhein-Neckar-Kreis/Heidelberg

Im Rhein-Neckar-Kreis und in Heidelberg liegt die Zahl der Corona-Fälle inzwischen bei zwölf (Stand Samstagvormittag), sieben davon im Kreisgebiet und fünf im Stadtgebiet Heidelberg.

Am Freitag waren zwei weitere Infektionen bestätigt worden. Bereits am Mittwoch war bekannt geworden, dass ein 55-jähriger Familienvater nach einem Aufenthalt in Südtirol positiv auf das Virus getestet worden ist. Der Mann wurde im Uniklinikum Heidelberg medizinisch betreut. Dort gibt es eine Infektionsambulanz. Mittlerweile sind auch seine Frau und sein Neffe mit dem Virus infiziert.

Reiserückkehrer aus Thereran

Bei einem anderen Infizierten handelt es sich um einen 55-Jährigen, der laut Sozialministerium zuvor Kontakt zu einem bestätigten Fall aus dem Landkreis hatte. Außerdem sei ein 36-Jähriger erkrankt, der von einer Reise aus Teheran zurückkehrte.

Steigende Zahl an Infizierten

Offiziell gibt es bislang 116 Menschen in Baden-Württemberg, die sich mit dem Coronavirus infiziert haben (Stand Freitagabend). Man werde alles dafür tun, dass das öffentliche Leben weitergehen könne, betonte Landessozialminister Manfred Lucha (Grüne) bei seiner Rede im Landtag am Mittwochvormittag: "Unsere Strategie lautet grundsätzlich: Höchste Aufmerksamkeit, höchste Achtsamkeit, aber kein Alarmismus."

Info-Telefonnnummern in der Region

Aktuell informieren viele Kommunen, beispielsweise der Neckar-Odenwald-Kreis mit Hilfe eines Info-Telefons und geschulten Mitarbeitern über das Coronavirus. Info-Telefonnummern gibt es in der gesamten Region:

Baden-Württemberg:

Rhein-Neckar-Kreis: 06221/522 1881

Mosbach: 06261/84 3333

Mannheim: 0621/293 2253

Heidelberg: 06221/321 8212

Rheinland-Pfalz:

Rhein-Pfalz-Kreis: 0621/5909 5800

Germersheim: 07274/53 131

Bad-Dürkheim: 06322/961 7401