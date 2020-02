Ein Mädchen, das bei Dossenheim (Rhein-Neckar-Kreis) mit seinem Fahrrad eine Straße überqueren wollte, ist von einem Auto erfasst worden. Es erlag seinen schweren Verletzungen im Krankenhaus.

Laut Polizei wollte die junge Radfahrerin die Straße überqueren, als sie von dem Wagen erfasst wurde. dpa Bildfunk picture alliance/Rene Priebe/Pr-Video/dpa

Der Unfall ereignete sich laut Polizei am Samstagnachmittag gegen 15:30 Uhr nahe Dossenheim am Fuß des Odenwalds. Das Mädchen, das nach Angaben eines Polizeisprechers unter 14 Jahren alt war, wollte den Angaben zufolge die Kreisstraße 4142 über einen Radweg queren. Ein Auto, das auf der Straße in Richtung Dossenheim fuhr, erfasste das Mädchen. Es wurde so schwer verletzt, dass bereits an der Unfallstelle Reanimationsmaßnahmen eingeleitet wurden. Mit einem Rettungshubschrauber wurde das Mädchen in eine Klink gebracht. Dort starb es wenig später.

Der Autofahrer wurde leicht verletzt. Der genaue Unfallhergang wird noch ermittelt. Die Kreisstraße war bis zirka 18:30 Uhr voll gesperrt.