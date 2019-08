Ein Dudenhofener Verein hat ein Naturschutzprojekt angestoßen - mit Erfolg.

Lu,Reißinger: Konstruktiver Beitrag Artenvielfalt/ Natur- und Vogelschutzverein Dudenhofen Wenn es darum geht, die Welt zu retten, dann bestimmen in letzter Zeit häufig junge Menschen der „Fridays for Future“-Bewegung die Schlagzeilen. Dabei gibt es in Rheinland-Pfalz zahlreiche Natur- und Klimaschützer, die schon seit Jahrzehnten direkt vor Ort ihren Beitrag dazu leisten. Der Natur- und Vogelschutz-Verein in Dudenhofen bei Speyer mit 280 Mitgliedern sticht dabei besonders heraus. Er hat ehemalige Äcker in der Größe von insgesamt mehr als 15 Fußballfeldern erworben- mit dem Ziel: das Insektensterben zu stoppen und wieder mehr Natur einziehen zu lassen. SWR-Reporterin Irmgard Reißinger sieht in der Arbeitsweise des Vereins ein interessantes Modell - das Nachahmer in andere Regionen finden könnte.