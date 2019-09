per Mail teilen

Nach einem schweren LKW-Unfall bei Lorsch war die A 67 Freitag stundenlang gesperrt. Bei Gernsheim war Freitagmittag zunächst ein Sattelschlepper verunglückt. Dabei wurde niemand verletzt. Wegen der Bergung war eine Fahrspur in Richtung Norden gesperrt. Es bildete sich ein langer Stau, der bis Lorsch reichte. An dessen Ende rammte knapp zwei Stunden später ein LKW einen Kleintransporter und schob diesen auf einen davor stehen Lastwagen. Der 67-jährige Fahrer des Transporters starb. Wegen der Bergungsarbeiten war die A 67 Richtung Norden bis in die Abendstunden gesperrt. Es bildete sich ein 12 Kilometer langer Stau.