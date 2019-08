Ein mit Schrauben, Nägeln und Draht präparierter Hähnchenschenkel wurde am Wochenende in einem Garten eines Hundebesitzers in Lorsch gefunden. Laut Polizei haben schon mehrmals Unbekannte zuvor Reißnägel, gezündete Böller oder präpariertes Fleisch in den Garten geworfen. Die Polizei ermittelt, sucht Zeugen und ruft Tierbesitzer zur Wachsamkeit auf.