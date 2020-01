Auf einem Parkplatz in der Nähe der B 3 bei Wiesloch (Rhein-Neckar-Kreis) ist das Führerhaus eines Lkw abgebrannt. Die Polizei vermutet als Grund einen technischen Defekt. Der Fahrer des Sattelzugs hatte in seinem Führerhaus einen Wasserkocher bedient, als er Schmorgeruch an der Steckdose wahrnahm. Kurz darauf schlugen bereits Flammen aus der Zwischenkonsole. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand das Führerhaus des Lkw in Flammen. Der Brand ist inzwischen gelöscht. Verletzt wurde niemand, der Sachschaden beträgt etwa 15.000 Euro.