per Mail teilen

In der Gemeinde Limbach sowie der Gemeinde Fahrenbach im Neckar-Odenwald-Kreis ist nach Angaben des Bürgermeisters eine Verunreinigung im Trinkwasser festgestellt worden. Die Bürger in Limbach und dem Ortsteil Krumbach sowie in Fahrenbach sollen deshalb bis auf weiteres das Trinkwasser vor der Nutzung abkochen.