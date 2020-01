per Mail teilen

Das Landgericht Heidelberg hat einen Mann zu zehn Jahren Haft mit anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt. Der Mann hatte im Juni eine Volksbank in Ilvesheim (Rhein-Neckar-Kreis) überfallen.

Die Kammer des Heidelberger Landgerichts verurteilte den 57-jährigen Bankräuber wegen erpresserischen Menschenraubs, schwerer räuberischer Erpressung und gefährlicher Körperverletzung. Der Richter begründete die lange Haftstrafe mit der "Unbelehrbarkeit" des Täters. Der Mann war erst kurz vor dem Überfall aus einem französischen Gefängnis entlassen worden, wo er über zehn Jahre inhaftiert gewesen war - ebenfalls wegen Raubdelikten.

"Vollkommen gescheiterter Lebensentwurf"

Die vielen Wiederholungstaten zeigten einen "vollkommen gescheiterten Lebensentwurf", so der Vorsitzende Richter. Der Raubüberfall sei eine außergewöhnlich schwere Straftat mit harten Folgen für die Opfer. Der Richter kritisierte allerdings auch das Verhalten der Polizei am Tattag.

Kritik an der örtlichen Polizei

Die Polizei sei mit dem Fall überfordert gewesen und habe die Lage zu harmlos eingeschätzt. So hätten die Beamten beispielsweise nicht verhindert, dass eine Bankmitarbeiterin die Filiale betrat, die gerade überfallen wurde. Auch hätten währenddessen mehrere Kunden im Vorraum der Filiale Geld abgehoben. Sie seien nicht gewarnt worden.

Staatsanwaltschaft hatte zwölf Jahre Haft gefordert

Mit dem Urteil blieb die Kammer unter der Forderung der Staatsanwaltschaft. Diese hatte am Dienstag in ihrem Plädoyer zwölf Jahre Haft und eine Sicherungsverwahrung gefordert. "Der Angeklagte aus Frankreich ist eine Gefahr für die Allgemeinheit", so der Staatsanwalt. Der Pflichtverteidiger hatte acht Jahre und zehn Monate Haft ohne Sicherungsverwahrung gefordert.

Opfer leiden unter Schlafstörungen

Strafmildernd, so der Richter, sei das Geständnis des Mannes schon zu Prozessbeginn gewesen. Der Mann sei aber weder psychisch krank noch drogenabhängig, wie er behauptet hatte. Er habe in der Bank stattdessen sehr besonnen, planvoll und sehr hartnäckig gehandelt. Strafverschärfend sei gewesen, dass er die Bankmitarbeiter in Angst und Schrecken versetzt und mit dem Tode bedroht habe. Viele der Opfer litten seitdem unter Schlafstörungen und anderen psychischen Einschränkungen.

Räuber lauerte Bankangestelltem auf

Am Tattag im Juni hatte der Bankräuber frühmorgens einem Mitarbeiter der Bankfiliale in der 9.000-Einwohner-Gemeinde aufgelauert. Anschließend hat er ihn laut Anklage mit einer Waffe bedroht und in die Bank gedrängt. Als weitere Bankangestellte auftauchten, bedrohte der Täter auch sie, so die Staatsanwaltschaft, und zwang sie, mehrere tausend Euro herauszugeben. Einem der Mitarbeiter soll er Schläge und Tritte verpasst haben, wodurch der Mann leicht verletzt wurde.

Polizei rückt mit Sondereinsatzkommando an

Kurz darauf war die Polizei mit Spezialeinsatzkräften am Tatort angerückt. Als die Polizei die Bank gegen 10.30 Uhr betrat, war der Täter bereits weg. Er hatte die Bankmitarbeiter im Tresorraum eingesperrt und war mit einer Beute von 30.000 Euro geflohen. Die Polizei fand die Tatwaffe in der Nähe der Bankfiliale. Die Bankmitarbeiter wurden von einem Krisenteam betreut. Der Täter wurde noch am selben Tag festgenommen.