In Leimen hat ein vermummter Mann am frühen Nachmittag für einen Polizeieinsatz gesorgt. Zeugen hatten die Polizei alarmiert, und gemeldet, dass eine vermummte Person durch die Hirtenwiesenstraße laufen und Autofahrer mit einem Messer bedrohen würde. Danach habe der Mann ein Mehrfamilienhaus betreten. Daraufhin wurden mehrere Einsatzfahrzeuge losgeschickt. Vor Ort nahmen die Beamten einen 45-Jährigen fest. Der Mann ist polizeibekannt und psychisch auffällig. Die Polizisten überwältigten ihn, als er seine Wohnungstür öffnete. Ein Polizeihund biss ihn dabei in die Hand. Der Mann kam in eine Heidelberger Klinik.