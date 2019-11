Ein Videodreh für ein Schulprojekt hat in Leimen (Rhein-Neckar-Kreis) am Samstag einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Eine Frau hatte einen jungen Mann beobachtet, der sich in voller Kampfmontur auf einem Garagendach postiert hatte. Der Mann trug laut Polizei Tarnkleidung, Helm und Schutzweste und war mit einem Gewehr bewaffnet. Die Beamten sperrten den vermeintlichen Tatort weiträumig ab und postierten sich mit zahlreichen Kräften. Vier Menschen kamen aus dem Haus und fuhren mit einem Auto davon. Die Polizei stoppte den Wagen und forderte weitere Personen auf, das Haus zu verlassen. Bei der Befragung stellte sich dann heraus, dass es um einen Videodreh für ein Schulprojekt ging. Die Polizei fand in einem weiteren Auto und im Haus selbst mehr als ein Dutzend täuschend echt aussehende Softairwaffen, militärische Ausrüstung und Munition. Die Beamten nahmen die beiden 20 und 25 Jahre alten "Hauptdarsteller" mit aufs Revier, das sie aber schnell wieder verlassen durften. Die Polizei ermittelt jetzt, ob sie gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz verstoßen haben.