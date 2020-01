Die Polizei hat einen mutmaßlichen Tankstellenräuber gefasst. Dem 33-Jährigen wird vorgeworfen, am Montagabend eine Tankstelle in Lampertheim überfallen zu haben. Dort soll er einen Angestellten mit einem Messer bedroht haben und danach mit mehreren Hundert Euro Bargeld geflüchtet sein. Laut Polizei wurde er mit Hilfe von Aufnahmen der Überwachungskamera identifiziert und am Dienstagmorgen in seiner Wohnung festgenommen. Dort fanden die Beamten auch das mutmaßliche Diebesgut.