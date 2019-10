Eine 41-jährige Autofahrerin hat sich am Mittwochnachmittag mit ihrem Auto bei Lampertheim (Kreis Bergstraße) überschlagen. Nach Polizeiangaben wurde die Frau verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Sie war mit ihrem Auto von Hüttenfeld in Richtung Neuschloss unterwegs. Dabei ist sie laut Polizei aus ungeklärter Ursache von der Straße abgekommen und hat sich dann überschlagen. Am Auto entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro. Die Landstraße musste kurzzeitig gesperrt werden.