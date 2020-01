Unbekannte haben in der Tiefgarage des Ladenburger Rathauses randaliert. Laut Polizei hatte ein Passant am Samstagabend Rauch bemerkt, der aus der Tiefgarage aufstieg. Die Feuerwehr stellte fest, dass jemand einen Stapel Zeitungen in Brand gesteckt hatte; das Feuer war schnell gelöscht. Der, laut Polizei, vermutlich selbe Täter hatte außerdem in der öffentlichen Toilette das Waschbecken verstopft und den Wasserhahn geöffnet, was zur Überschwemmung der Toilette führte. Die Polizei sucht nun Zeugen.