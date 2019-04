Ein fahrender ICE ist laut Bundespolizei bei Ladenburg (Rhein-Neckar-Kreis) beschädigt worden. Passagiere sagten, es habe sich angehört, als sei der Zug beschossen worden. Das hat sich bislang nicht bestätigt.

Laut Bundespolizei wird wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr ermittelt. Der Vorfall ereignete sich am Donnerstagabend gegen 22:50 Uhr, als der Zug in Höhe der Stadt Ladenburg unterwegs war. Der Ort liegt rund 12 Kilometer entfernt von Mannheim. Wie Passagiere dem Saarländischen Rundfunk berichteten, sei der Zug von Berlin nach Saarbrücken vier Mal getroffen worden.

Die Bundespolizei in Karlsruhe twitterte:

#Zeugengesucht: ICE während Fahrt von #Berlin nach #Saarbrücken durch unbekannte Gegenstände beschädigt. Wir ermitteln wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr 👉 https://t.co/fi2HjaxlWp *sl https://t.co/gUhgqrvojr Bundespolizei Baden-Württemberg, Twitter, 12.4.2019, 8:46 Uhr

Bundespolizei schließt Schüsse und Steinschlag aus

Laut Bundespolizei gab es Schäden an den Türen, Außenfenstern und Zugwänden des ICE. Allerdings seien keine Durchschläge festgestellt worden. Daher gehen die Ermittler derzeit nicht davon aus, dass der Zug beschossen wurde. Der Zug sei vielmehr durch unbekannte Gegenstände beschädigt worden. "Hinweise auf mögliche Täter liegen aktuell nicht vor", hieß es. Klar sei aber, dass es kein normaler Steinschlag gewesen sei, sagte eine Sprecherin der Bundespolizei.

Ein Lokführer steuert einen ICE-Zug (Archivbild) dpa Bildfunk Jan Woitas

Die Schäden am Zug werden derzeit in Frankfurt untersucht. Die 150 Reisenden mussten den ICE am Donnerstagabend nach der Attacke am Mannheimer Hauptbahnhof verlassen. Nach Angaben der Bundespolizei konnten sie ihre Reise mit anderen Zügen fortsetzen. Die Bundespolizei hat Zeugen aufgerufen, sich zu melden.