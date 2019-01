Wegen des Unwetters in der Nacht ist die Polizei in der Kurpfalz zwölf Mal ausgerückt. Hauptsächlich gab es Notrufe, weil Bäume oder Bauzäune umgestürzt waren. Bis heute früh war im Neckar-Odenwald-Kreis noch die Straße zwischen Krumbach und Wagenschwend wegen instabiler Bäume gesperrt. Im Mannheimer Stadtteil Neckarstadt war nach Mitternacht ein großes Zelt auf die Straße geweht worden. In Heidelberg-Pfaffengrund stürzte auf dem dortigen Marktplatz ein etwa 10 Meter hoher Tannenbaum um. In Weinheim kippte ein Baum auf ein Auto und Teile eines Hauskamins stürzten auf die Bergstraße. Zwei geparkte Fahrzeuge wurden beschädigt. In Sinsheim deckte der Sturm zwei Hausdächer ab und in Heiligkreuzsteinach stürzte eine Tanne um und demolierte zwei Pkw.