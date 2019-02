Mit einem Marsch von Mannheim nach Straßburg wollen Kurden ab Sonntag für die Freilassung von Kurdenführer Abdullah Öcalan demonstrieren. Er ist in der Türkei inhaftiert.

Außerdem wollen die Demonstranten mit ihrem Marsch auf einen Hungerstreik von Kurden in Straßburg aufmerksam machen. Erwartet werden pro Tag und Etappe etwa 200 Teilnehmer. Die Strecke von Mannheim nach Straßburg soll in sieben Etappen zurückgelegt werden - über Hockenheim, Bruchsal, Karlsruhe, Raststatt, Bühl und Kehl bis nach Straßburg.

Start am Mannheimer Hauptbahnhof

Start ist am Sonntagmorgen vor dem Mannheimer Hauptbahnhof. Die Demonstranten wollen am kommenden Samstag Straßburg erreichen, gleichzeitig mit zwei weiteren Protestmärschen aus Basel und Luxemburg. In den vergangenen Jahren war es bei ähnlichen Märschen immer wieder zu Auseinandersetzungen mit nationalistischen Türken gekommen. Deshalb begleitet die Polizei den Demonstrationszug.

Abdullah Öcalan ist Gründungsmitglied der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK, die in der Europäischen Union als Terrororganisation eingestuft ist. Er ist in der Türkei zu lebenslanger Haft verurteilt und seit 1999 auf der türkischen Gefängnisinsel Imrali in Haft.Der syrische Ableger der PKK - die PYD - steht allerdings weder in der EU noch in den USA auf den Listen der Terrororganisationen, was die Türkei kritisiert.