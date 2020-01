Nach der Verurteilung des Bankräubers von Ilvesheim zu zehn Jahren Haft steht der Polizeieinsatz noch einmal zur Debatte. Laut Richter seien Bankkunden und Mitarbeiter von der Polizei nicht ausreichend gewarnt worden.

Es war erst 7 Uhr am Morgen des Überfalls im Juni 2019, als der jetzt verurteilte Bankräuber einem Mitarbeiter der Bankfiliale in Ilvesheim (Rhein-Neckar-Kreis) auflauerte. Er hatte ihn und schließlich weitere Bankangestellte mit einer Waffe bedroht und in die Bank und den Tresorraum gedrängt.

Situation zunächst unübersichtlich

Um 8 Uhr war die Polizei bereits mit SEK-Spezialeinsatzkräften am Tatort angerückt. Der Bankräuber war allerdings bereits geflohen, hatte die Bankmitarbeiter im Tresorraum eingeschlossen. Als die Polizei die Bank gegen 10:30 Uhr betrat, war der Täter bereits weg - er wurde noch am selben Abend festgenommen. Obwohl der Einsatz lief, so der Richter im Prozess gegen den Bankräuber, seien aber noch Menschen in die Bank hineingekommen. Und damit einer Gefahr ausgesetzt gewesen.

Situation analysieren

"Wir bereiten diese Thematik nach. Der Opferschutz hat höchste Priorität. Aber auch die Festnahme des Täters. Im Ergebnis war es ein erfolgreicher Einsatz. Aber es gibt das ein oder andere zu bemängeln." Norbert Schätzle, Polizeisprecher Mannheim

Zunächst müssten Einsatzkräfte bei einer solchen Situation die Bank umstellen, sagt der Mannheimer Polizeisprecher Norbert Schätzle gegenüber dem SWR. Strategische Punkte würden gesetzt. Es gelte, Lücken zu schließen, den Einsatzort abzuriegeln. Der Vorsitzende Richter sei in seiner Kritik frei, so Schätzle, man setze auch an dieser Kritik an. Dennoch sei der Einsatz im Ergebnis erfolgreich gewesen. Außerdem würden Einsätze wie dieser immer besprochen. Die Nachbearbeitung Standard.

Polizei arbeitet "Standardmaßnahmen" ab

Vor Ort, so Polizeisprecher Norbert Schätzle, würde die Polizei immer einen Katalog an Maßnahmen abarbeiten. Auch im konkreten Fall hätten die Beamten Standardmaßnahmen abgearbeitet. So schnell wie möglich habe man versucht zu klären, ob der Täter noch da sei.

Es haben noch Personen die Bank betreten, obwohl schon Polizeikräfte vor Ort waren. Das ist der Vorwurf des Richters. Uns ist es natürlich in einem solchen Fall wichtig, dass keiner mehr die Bank betritt." Norbert Schätzle, Polizeisprecher Mannheim

Allerdings hätten die Beamten beispielsweise nicht verhindert, dass eine Bankmitarbeiterin die Filiale betrat, die gerade überfallen wurde. Auch hätten währenddessen mehrere Kunden im Vorraum der Filiale Geld abgehoben. Sie seien nicht gewarnt worden.

Zu diesem Zeitpunkt wusste noch niemand, wie gefährlich der Täter und die Situation genau waren.

"Setzen an Kritik an"

Man sei weiter damit beschäftigt, den Fall aufzuarbeiten. Ins Detail könne er aber öffentlich nicht gehen, erklärt Norbert Schätzle. Unter dem Strich stehe: Der Einsatz sei erfolgreich gewesen, weil der Täter gefasst worden ist. Ob die Kritik möglicherweise gerechtfertigt ist, oder ob es für die Polizei keine andere Möglichkeit gab, den Einsatzort abzusichern, ist bislang noch nicht abschließend geklärt.

Damit Fehler, wie sie möglicherweise in Ilvesheim unterlaufen sind, bei künftigen Polizeieinsätzen verhindert werden können, werden solche Szenarien in die Ausbildung junger Beamter mit aufgenommen. "Dort lässt sich das in der Praxisausbildung vertiefen", so Norbert Schätzle.