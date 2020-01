per Mail teilen

Der Landkreis Bergstraße begrüßt die von der Deutschen Bahn vorgeschlagene Trasse für die ICE-Neubaustrecke Mannheim-Frankfurt. Allerdings hat Landrat Christian Engelhardt noch einige Wünsche. In einem Pressegespräch sagte er am Mittwochabend, dass beim Bau des Tunnels unter dem Lampertheimer Wald die Bäume nicht gefährdet werden dürfen und bei den Arbeiten nahe der Stadt Lorsch größtmögliche Rücksicht auf die Anwohner genommen werden muss. Außerdem soll der Lärmschutz entlang der bestehenden Riedbahn und der Main-Neckar-Bahn deutlich verbessert werden. Davon würden unter anderem Bensheim, Heppenheim, Bürstadt und Lampertheim profitieren. Der Deutsche Bundestag entscheidet darüber 2021. Landrat Christian Engelhardt will eine parlamentarische Mehrheit organisieren.