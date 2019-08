per Mail teilen

42 Hektar Wald in der Nähe von Schwetzingen sollen einer Kiesgrube weichen. Das stößt auf Wiederstand in der Bevölkerung.

Bevor es in die konkrete Planung gehen kann, muss erst eine umfangreiche Prüfung der Umweltverträglichkeit vorgelegt werden. Was dafür alles nötig ist, wurde heute in einem sogenannten Scoping Termin im Landratsamt Heidelberg festgelegt.