Der langjährige Geschäftsführer des Handball-Clubs Rhein-Neckar-Löwen, Thorsten Storm verlässt seinen aktuellen Arbeitgeber THW Kiel. Der 54-Jährige will zur Jahresmitte in die E-Sport-Branche wechseln. Dabei kämpfen Spieler am Computer um den Sieg. Storm will in den Vorstand des digitalen Medienhauses esports.com wechseln. Er geht davon aus, dass E-Sport global unter die Top 5 der Sportarten kommen wird.