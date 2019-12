Die Behinderungen auf der Bahnstrecke zwischen Mannheim und Frankfurt dauern voraussichtlich bis zum Montag. Seit Freitagmorgen kommt es zu Zugausfällen und Verspätungen. Betroffen sind ICEs und Regionalzüge.

Die Reparatur der beschädigten Oberleitung im im Bahnhof Riedstadt-Goddelau im Landkreis Groß-Gerau wird wohl bis zum Montag dauern. Das teilte die Bahn mit. So lange kommt es deshalb zu Einschränkungen. Zunächst hatte die Bahn von Sonntag gesprochen.

Regionalbahnen fahren nur bis Biebesheim

Der Schaden sei nicht einfach zu beheben. Die Kabel müssten auf einer längeren Strecke wieder instandgesetzt werden, hieß es. Zur Ursache äußerste sich das Unternehmen bislang nicht. Regionalbahnen Richtung Frankfurt fahren nur bis Biebesheim; dort müssen Passagiere in Busse umsteigen. In Richtung Mannheim müssen die Fahrgäste in Groß-Gerau-Dornberg in Busse umsteigen. ICEs werden über Darmstadt oder Mainz umgeleitet und sind deshalb bis zu 40 Minuten verspätet.

Einige Züge umfahren Mannheim

Alle ICE-Züge zwischen Mannheim und Frankfurt Hauptbahnhof sowie Frankfurt Flughafen werden über Darmstadt oder Mainz umgeleitet und sind deshalb bis zu 40 Minuten zu spät. Einige ICEs umfahren Mannheim, halten also nicht am Hauptbahnhof der Quadratestadt.

Die Bahn informiert auf ihrer Internetseite über aktuelle Störungen und die Folgen.