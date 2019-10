"Klima-Arena" in Sinsheim wird offiziell eingeweiht

Was sind die Folgen des Klimawandels und gibt es in zehn Jahren noch Gletscher? Fragen wie diese beantwortet die neue "Klima-Arena" in Sinsheim und zwar multimedial. Heute wird sie im Rahmen eines Festakts mit Kanzlerin Angela Merkel eingeweiht.