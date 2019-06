Ein Jugendlicher ist am Montagabend in Leimen, in der Nähe von Heidelberg, von zwei Kampfhunden attackiert und schwer im Gesicht und am Körper verletzt worden.

Der 15-Jährige fuhr laut Polizei mit zwei weiteren Jugendlichen auf dem Fahrrad an dem Hundeführer vorbei. Der hielt die beiden American Staffordshire Mix Hunde nur am Halsband fest. Laut Polizei waren die Hunde nicht angeleint. Nachdem die Jugendlichen schon an den Tieren vorbeigefahren waren, liefen die Hunde hinterher und attackierten den 15-Jährigen Radfahrer. Der 16-jährige Hundeführer habe die Tiere nur mit Gewalt von dem Jungen trennen können, so die Polizei. Der 15-Jährige erlitt schwere Bisswunden im Gesicht und am Körper und musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Ermittlungen gegen Hundeführer Die Polizei ermittelt nun gegen den 16-Jährigen wegen fahrlässiger Körperverletzung. Die Hunde, die seinem Bruder gehören, wurden beschlagnahmt. Die Kampfhundeverordnung des Landes Baden-Württemberg stuft unter anderem American Staffordshire Terrier, grundsätzlich als besonders gefährlich und aggressiv und damit als Kampfhund ein.