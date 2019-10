Die Jugendherberge auf dem Dilsberg ist saniert und geht wieder in Betrieb. Die offizielle Wiedereröffnung der fast 100 Jahre alten Jugendherberge ist eine Art Happy Ende: 2016 sah es nämlich so aus, als ob sie für immer geschlossen bliebe. Wegen Sanierungskosten in Millionenhöhe entschloss sich das Jugendherbergswerk die Einrichtung aufzugeben, trotz sehr guter Auslastung. Dann kam eine bis heute anonyme Spende in Höhe von 1, 5 Millionen Euro und das Jugendherbergswerk entschloss sich, zum Erhalt. Brandschutz und Denkmalschutz mussten in Einklang gebracht werden und so wurde die Sanierung mit 3,4 Millionen fast doppelt so teuer wie zunächst errechnet. 74 Betten hat die Herberge jetzt, die ersten Gäste werden Mitte November erwartet.