Am Unikinikum Heidelberg sind am Freitag bis auf Weiteres sämtliche Operationen abgesagt worden. Das bestätigte das Klinikum auf Anfrage. Ursache sind offenbar Probleme in der EDV.

Zunächst hatte die Rhein-Neckar-Zeitung auf ihrer Online-Seite über die Probleme berichtet. Wie eine Sprecherin des Klinikums bestätigte, sollte in der Nacht das EDV-Betriebssystem gewartet und aktualisiert werden. Danach kam es am Morgen zu Störungen im IT-Bereich, worauf alle für den Vormittag angesetzten Operationen verschoben wurden. Zurzeit läuft die Fehlersuche. Am Nachmittag soll bei einer Krisensitzung entschieden werden, ob und wann der Operationsbetrieb wieder aufgenommen werden kann. Von der Störung betroffen sind auch das Kreiskrankenhaus Bergstraße in Heppenheim, das zum Universitätsklinikum gehört, und die Thoraxklinik in Heidelberg. Auch dort wurden die Operationen ausgesetzt.