Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Rhein-Neckar begrüßt das neue Brexit-Abkommen. Endlich komme Bewegung in die verfahrene Situation. "Ich bin froh, dass es vorangeht", so IHK-Präsident Manfred Schnabel. "Zum Jubeln wird dennoch kaum einem Unternehmer mit Großbritannien-Geschäft zumute sein. Dazu ist zu viel in den vergangenen zweieinhalb Jahren der Unsicherheit verloren gegangen." Zudem bleibe abzuwarten, ob die Parlamente auf britischer und europäischer Seite dem zwischen der EU-Kommission und der britischen Regierung vereinbarten Abkommen zustimmen. Die IHK Rhein-Neckar informiert interessierte Mitgliedsunternehmen zeitnah zur neuen Lage am 25. Oktober im Rahmen eines Brexit-Briefings.