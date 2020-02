Mit dem traditionellen Ausschellen hat am Donnerstag der Höhepunkt der Buchener Faschenacht begonnen. Die Stadt ist eine der Hochburgen der fränkisch-allemannischen Fasnacht in der Region.

Die Stadt Buchen und ihre rund 18.000 Einwohner sind im Ausnahmezustand: Bis Aschermittwoch geht dort nichts mehr - außer der Faschnacht. Mit dem so geannten Ausschellen startete am Donnerstag die heißeste Phase des närrischen Treibens. Besucher reisten von weit her an, um das Spektakel mitzuverfolgen. Gefeiert wird quasi rund um die Uhr.

Huddelbätze regieren die Stadt

Am Donnerstagabend wurde mit einer jahrhundertealten Tradition vor dem Alten Rathaus in der Altstadt die Faschenacht ausgegraben - in Anwesenheit von vielen bunten und schaurigen Gestalten. Dadurch sollen die bösen Geister vertrieben werden. Danach übernehmen die Buchener Huddelbätze bis zum Ende der närrischen Tage das Kommando.