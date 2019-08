Mit einer Feier in der Stadthalle verabschieden die Bürger von Hockenheim (Rhein-Neckar-Kreis) am Freitagabend Oberbürgermeister Dieter Gummer (SPD) in den Ruhestand.

Nach dem Angriff eines Unbekannten Mitte Juli lag der 67-jährige Gummer tagelang auf der Intensivstation und war vier Wochen in stationärer Behandlung. Derzeit befindet er sich in der Reha. Der scheidende Oberbürgermeister möchte und kann aber laut Stadt an dem Festabend teilnehmen. Gummer will in Ansprache auf Anschlag eingehen Die Feier ist seit Monaten geplant und soll einen kleinen Rückblick auf die 15-jährige Amtszeit von Dieter Gummer geben. Zahlreiche Weggefährten blicken auf die Arbeit mit dem OB und die jüngere Stadtgeschichte zurück. Das Augenmerk liegt dennoch auf der Frage, wie es dem Oberbürgermeister nach dem Anschlag geht. In einer kurzen Ansprache will Dieter Gummer darauf eingehen. Allerdings wird er nicht wie gewohnt das Gespräch mit den Bürgern und Gästen suchen. Im Vorfeld hat er ausdrücklich um Verständnis dafür gebeten. Gehirnblutungen nach Anschlag Gummer sagte im Vorfeld der Veranstaltung, er sehe eine Verrohung der Gesellschaft. Für ihn sei klar, dass unsachlich geführte Debatten, falsche Behauptungen und eine aufwieglerische Sprache zu dieser Verrohung beitragen würden. Der 67-Jährige hatte bei der Attacke eine Gehirnblutung, einen Kieferbruch und Prellungen erlitten. Täter und Motiv sind noch immer unbekannt.