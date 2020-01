Dieter Jung ist seit Montag immer nachmittags in der Touristeninformation am Berliner Platz in Ludwigshafen anzutreffen: Er ist der zuständige Ansprechpartner für Anwohner und Geschäftsleute, die Fragen zum Teilabriss der Hochstraße Süd haben. Nach aktuellem Stand soll der Abriss der Hochstraße im Februar beginnen. Dieter Jung soll in der gesamten Zeit des Rückbaus vor Ort sein.