Ein 19-Jähriger, der bei seiner Flucht vor der Polizei einen tödlichen Unfall verursacht hat, muss wegen Mordes für sechs Jahre und vier Monate ins Gefängnis. Sein Verteidiger will in Revision gehen.

Der Junge Mann war in der Nacht vor Silvester auf der Flucht vor der Polizei mit rund 150 Stundenkilometern auf den Parkplatz Fuchsbuckel an der A5 gerast. Dabei war er mit dem geparkten Auto einer Familie zusammengestoßen.

Sohn schwer verletzt

Eine 39-jährige Frau, die im Wagen saß, kam bei dem Unfall ums Leben. Ihr 10-jähriger Sohn wurde schwer verletzt. Der Vater war kurz zuvor ausgestiegen und wurde Zeuge des Unfalls. Der 18-Jährige war vor der Polizei geflüchtet, weil das Kurzzeitkennzeichen seines Wagens abgelaufen war.

Angeklagter zeigte Reue

Das Gericht verurteilte den 19-Jährigen am Montag wegen Mordes und versuchten Mordes sowie wegen Körperverletzung. Beim Strafmaß wurde auch berücksichtigt, dass der junge Mann ohne Führerschein unterwegs war. Zum Prozessbeginn hatte der Angeklagte Reue gezeigt.

Medien-Interesse beim Fuchsbuckel-Prozess SWR

Hohe Haftstrafe gefordert

Die Staatsanwaltschaft hatte neun Jahre Haft für den Angeklagten wegen Mordes gefordert. Der Angeklagte habe "rücksichtslos" gehandelt und "sogar eigene Verletzungen und seinen eigenen Tod in Kauf genommen", so der Staatsanwalt in seinem Plädoyer am Landgericht Darmstadt.

Urteil wegen Mordes

Am Ende verurteilten die Richter den Angeklagten wegen Mordes zu sechs Jahren und vier Monaten Gefängnis. Das Gericht erklärte, er habe den Tod anderer billigend in Kauf genommen und erkannte einen bedingten Vorsatz. Sein Verhalten sei nicht mehr fahrlässig gewesen. Der Fahrer sei nüchtern gewesen und habe keine psychiatrische Erkrankung. Außerdem habe er den Parkplatz gekannt und gewusst, was er tue.

Revision vor dem Bundesgerichtshof

Die Anwälte des jungen Mannes sind mit dem Urteil nicht einverstanden und wollen den Fall vor den Bundesgerichtshof bringen. Sein Anwalt sagte dem SWR, es sei kein Mord begangen worden - vielmehr handele es sich um mehrere Verkehrsdelikte und eine fahrlässige Tötung.

Mögliche Schadenersatzansprüche

Was für den Anklagten noch äußerst schwer werden dürfte: Das Auto war nicht versichert. Möglicherweise muss er sich weitreichenden Schadensersatzansprüchen stellen.

Mehrfach ohne Führerschein unterwegs

Der junge Mann war aber auch schon früher immer wieder mit dem Gesetz in Konflikt gekommen. Bereits mit 16 war er mehrfach bei Fahren ohne Führerschein erwischt und deswegen auch verurteilt worden.

Eigene Muter bestohlen

Seiner Mutter soll er außerdem teuren Schmuck gestohlen und ihn beim Pfandleiher versetzt haben. Von dem Geld kaufte er sich dann das schrottreife Auto, mit dem er den tödlichen Unfall baute.