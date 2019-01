Am Kreiskrankenhaus Bergstraße sind an Heiligabend drei Babies zur Welt gekommen. Das Krankenhaus in Heppenheim betont in einer Pressemitteilung, dass so viele Geburten an diesem Tag Seltenheitswert haben. Die Babys wurden zwischen 6 Uhr und 21 Uhr geboren. Es sind zwei Mädchen und ein Junge, alle gesund und munter, alle Geburten verliefen nach Angaben des Krankenhauses komplikationslos und natürlich. Im Jahr 2018 kamen im Kreiskrankenhaus Bergstraße mehr als 600 Kinder zur Welt, ein deutliches Plus zum Vorjahr. Das Uniklinikum Heidelberg ist mit 90 Prozent Anteil Mehrheitseigentümer des Kreiskrankenhaues Bergstraße, die restlichen 10 Prozent hält der Kreis. In den Standort werden bis 2020 rund 50 Millionen Euro investiert.