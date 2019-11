Jürgen Kirchner hat die Bürgermeisterwahl in der 12.000-Einwohner Hemsbach (Rhein-Neckar-Kreis) für sich entschieden. Er gewann in der Neuwahl mit 2826 Stimmen. Sein Konkurrent Daniel Pöstges erhielt 2403

Stimmen. In Laudenbach hat keiner der Bewerber die erforderliche Mehrheit erhalten. Es gibt eine Neuwahl am 1. Dezember. Das beste Ergebnis errichte Benjamin Köpfle mit knapp 49 Prozent der Stimmen vor Claudia Keil mit knapp 44 Prozent. In Schönau hat Matthias Frick das Rennen in der Neuwahl gemacht. Er erhielt 33 Prozent der Stimmen und ist damit Bürgermeister. Zweitplatzierter war Marco Sharke mit knapp 30 Prozent der Stimmen.