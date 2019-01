Alle Jahre wieder stört zur Weihnachtszeit im Internet ein Konsumthema die Besinnlichkeit. In den Rollen dieses Jahr: eine koffeinhaltige Limonade, ein Berliner Plakat und ein Heidelberger AfD-Politiker.

Normalerweise befindet sich spätestens Ende November ein deutscher Discounter tief im Shitstorm, weil er seine Schoko-Figur in der Jahresendzeit nicht als "Nikolaus" oder "Weihnachtsmann" verkauft, sondern als "Zipfelmännchen". Jedes Jahr wieder geht da für viele, vor allem für AfD- und NPD-Anhänger, das christliche Abendland unter, bevor der Heiland überhaupt geboren werden kann. Zudem ist der braune Schokoladen-Hohlkörper auch noch in ein blaues Mäntelchen gehüllt. Als dann letztes Jahr der Discounter seinen Zipfelmann auch noch im regenbogenbunten Gewand in die Märkte stellte, musste so mancher seinen Frust sicherlich in mehr als einem Glühwein ersäufen.

Imago Montage: SWR

"Besinnlicher Protest" in der Adventszeit

Dieses Jahr erlebt Deutschland im Regenwonderland eine andere aufregende Weihnachtsgeschichte. Alles fing an mit einem Plakat in Berlin. Ganz in Rot mit dem bekannten Zipfelmann von Coca-Cola und einer Colaflasche war dort zu lesen: "Für eine besinnliche Zeit: Sag‘ Nein zur AfD!". Tag für Tag öffneten sich mehr Türchen in den sozialen Medien, und ein Strom der Entrüstung ergoss sich ins Netz wie sonst das braune Lifestyle-Getränk in tausende Kehlen durstiger Adventsfans. Nur war das Werbeplakat kein offizielles von Coca-Cola, sondern eine Aktion einer Gruppe, die nach eigenen Angaben mit einem Anti-AfD-Adventskalender gegen den Rechtsruck kämpft und "in der besinnlichen Zeit zum politischen Denken anregen" möchte. Auf ihrer Website und auf Twitter wird dazu jeden Tag symbolisch ein Türchen geöffnet. Der Coca-Cola-Fake war Türchen Nummer 3.

Marke gegen Marke

Coca-Cola Deutschland erklärte zwar sofort, dass das Plakat nicht vom Unternehmen sei. Allerdings retweetete kurz darauf der Leiter der Öffentlichkeitsarbeit bei Coca-Cola Deutschland und dann das Unternehmen selbst das Foto des Plakats mit dem Kommentar: "Nicht jedes Fake muss falsch sein". Kurz darauf kursierten Videos von AfD-Anhängern, die kistenweise Coca-Cola kauften und ausschütteten. Nachdem jemand im Internet verraten hatte, dass auch noch etliche andere Softdrink- und sogar Wasser-Marken zum großen amerikanischen Konzern gehören, schien das Unterfangen, statt Eisbahnen Limonade-Sintfluten zu schaffen, ohne himmlischen Beistand schier unmöglich. Was Sichtbares, Positives musste außerdem her. Was mit Lichterglanz und Sternenzauber. Und so packte man den blau umhüllten Zipfelmann mit AfD-Sack und dem Spruch "Für eine besinnliche Zeit: Sag ja zur AfD!" auf ein Pepsi-Werbeplakat.

Leider war der Ärger damit gleich doppelt groß: Sowohl Pepsi als auch der Hersteller der blauen Schoko-Weihnachtsmänner distanzierten sich deutlich von politischer Vereinnahmung und kündigten an, rechtliche Schritte zu prüfen. Also wanderte der Protest dahin, wo er auch seinen Anfang genommen hatte: ins Internet. Der AfD-Fraktionschef im Thüringer Landtag, Björn Höcke, ließ sich mit einer Vita Cola fotografieren und twitterte: "Es gibt zu allem eine Alternative, nicht nur in der Politik…".

Und siehe da, erneuter Widerspruch ward geboren: Vita Cola ließ verlautbaren, man distanziere sich "auch von jeglicher parteipolitischer Vereinnahmung", schließlich stehe Vita Cola u.a. für Weltoffenheit und Toleranz.

Malte Kaufmanns #colagate

Kürzlich gab dann auch der Heidelberger AfD-Politiker Malte Kaufmann dem Konsum in der Weihnachtszeit Sinn und verkündete auf Twitter mit entsprechendem Bild, dass er nun zum Feierabend "ganz gediegen eine #kola" trinken werde. Gemeint war Fritz-Kola. Damit fiel das Christkind allerdings wieder in den Punsch, denn das Hamburger Start-up positioniert sich politisch eindeutig links. Schon wieder wurde das "Ho ho ho!" zu "Hö hö hö!" – und Kaufmann löschte seinen versehentlich linken Tweet sogar wieder. Um dann am Montag eine neue frohe Botschaft in Sachen #colagate in die Welt zu schicken:

Die Reaktionen folgten prompt:

Einfach "einmal ruhn'"

Vielleicht sollte man es eher wie die Engel tun: "Alt’ und Junge sollten von der Jagd des Lebens einmal ruhn." Dann kann es auf Erden vielleicht auch wirklich mal wieder Weihnachten werden.