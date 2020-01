Die geplante Abschiebung eines Afghanen aus Ladenburg stößt auf Widerstand. Ein Unterstützerkreis wendet sich dagegen, dass der junge Mann am morgigen Dienstag nach Kabul abgeschoben wird. Das Regierungspräsidium Karlsruhe bestätigte die überraschende Festnahme des Afghanen am Freitag im Landratsamt Heidelberg. Er gilt als Straftäter, weil er vor vier Jahren eine Schlägerei in der Flüchtlingsunterkunft Ladenburg hatte. Der Mann ist bereits gelernter Straßenbauer und macht zurzeit eine Ausbildung zum Rohrleitungsbauer beim Mannheimer Bauunternehmen Diringer und Scheidel. Das Unternehmen will ihn nach Angaben der Unterstützer weiter beschäftigen. Seine Deutschkenntnisse seien überdurchschnittlich gut. Zum Unterstützerkreis gehört auch der grüne Landtagsabgeordnete Ulrich Sckerl. Mittlerweile ist eine Petition online, die Unterschriften gegen die Abschiebung sammelt.