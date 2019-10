Die Volksbank Kurpfalz und die Volksbank Weinheim wollen fusionieren. In den kommenden Tagen sollen entsprechende Verhandlungs-Gespräche beginnen - das geht aus einer Pressemitteilung hervor. Bei einer Fusion entstünde an der Bergstraße von Heidelberg bis Weinheim eine Genossenschafts-Bank mit einer Bilanzsumme von rund 3 Milliarden Euro, etwa 450 Mitarbeitern, über 68.000 Mitgliedern und mehr als 100.000 Kunden, heißt es in der Pressemitteilung. Und: gemeinsam sei man stärker, um die Zukunftsfähigkeit der Genossenschaftsbank in der Region zu sichern. Vor allem beim Thema Digitalisierung könne man als größere Einheit mehr bewegen. Wirtschaftliche Gründe für die Fusion gebe es keine - beide Banken seien wirtschaftlich gesund und begegneten sich auf Augenhöhe. Sollten die nun beginnenden Fusions-Gespräche erfolgreich sein, müssten die jeweiligen Vertreterversammlungen im April und Mai 2020 noch zustimmen.