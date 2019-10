Ein Autofahrer hat sich in der Nacht zum Samstag eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei geliefert. Die Beamten wollten den 58-Jährigen in Heidelberg-Handschuhsheim kontrollieren, weil er zu schnell unterwegs war. Plötzlich gab er noch mehr Gas. In der Burgstraße raste er über einen Gehweg und umfuhr damit einen Streifenwagen, der die Straße blockierte. Danach ging es weiter in Richtung Dossenheim. Dabei ignorierte der Mann mehrere rote Ampeln. Seine Flucht endete mit einem platten Reifen in Schriesheim. Dort lief er zu Fuß weiter. Polizisten holten ihn ein und nahmen ihn fest. Warum der 58-Jährige vor der Polizei flüchtete, ist noch unklar.