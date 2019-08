per Mail teilen

Auch mehrere Stunden nach dem großflächigen Stromausfall am Donnerstagvormittag in weiten Teilen von Heidelberg und Eppelheim (Rhein-Neckar-Kreis) ist die Ursache noch unklar. Der ca 20-Minütige Stromausfall hatte wegen nicht mehr funktionierender Ampeln zu einem Verkehrs-Chaos geführt. Mittlerweile - so die Polizei - sind alle Ampeln wieder intakt.