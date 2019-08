per Mail teilen

Ein 32-jähriger Mann ist am Sonntagabend in Heidelberg nach einem Badeunfall im Neckar verstorben. Der Mann war im Bereich der Neckarwiese ins Wasser gestiegen und nicht mehr aufgetaucht. Am frühen Sonntagabend wurden die Rettungskräfte alarmiert. Sie konnten den Mann nur noch leblos bergen. Reanimationsmaßnahmen scheiterten. Der Mann verstarb später im Krankenhaus.