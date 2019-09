Bei einem schweren Verkehrsunfall in Heidelberg in Höhe des ehemaligen Militärflugplatzes zwischen Kirchheim und Pfaffengrund sind am Donnerstagmorgen mehrere Menschen verletzt worden. Entlang der Speyerer Straße müssen Autofahrer mit Verkehrsbehinderungen rechnen, so die Polizei. Genauere Informationen zur Unfallursache liegen noch nicht vor.