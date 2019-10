Eine Fahrradfahrerin ist am Samstagmorgen in Heidelberg in eine drei Meter tiefe Baugrube gestürzt. Unbekannte hatten die Baustellenzäune und Warnbaken auf der Straße im Neuenheimer Feld weggenommen, so dass die Grube in der Dunkelheit für die Frau nicht zu erkennen war. Die 19-Jährige wurde verletzt, konnte aber per Handy Freunde zu Hilfe rufen. Sie kam in eine Klinik.