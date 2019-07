per Mail teilen

Das Heidelberger Landgericht hat das Verfahren gegen einen Mann wegen Volksverhetzung überraschend eingestellt. Es war nicht das erste Mal, dass er deshalb vor Gericht stand.

Vor dem Heidelberger Landgericht muss sich ein Mann wegen Volksverhetzung verantworten

Die Richter stellten das Verfahren ein, weil der Angeklagte bereits wegen unerlaubten Waffenbesitzes und Beleidigung zu hohen Geldstrafen verurteilt worden war. Demnach fiele die Volksverhetzung nicht mehr ins Gewicht, sagte ein Sprecher des Landgerichts dem SWR.

Mann wollte Bürgermeister werden

Laut Anklage hatte der Mann, der 2017 für das Amt des Bürgermeisters von Nußloch kandidiert hat, in sozialen Medien gegen drei Flüchtlingskinder gehetzt, die Kirschen gestohlen hatten.

Hetzparolen bei Facebook

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft hatte er in der Facebook-Gruppe "Rücktritt Bundesregierung" unter anderem wörtlich geschrieben, man solle die Kinder "sofort an die Wand stellen und vierteilen." Des weiteren habe der mehrfach vorbestrafte Arbeiter erklärt, sie sollten "im Meer ersaufen oder in ihre Heimatländer zurückgebracht werden."

Verfahren eingestellt

Das Amtsgericht Heidelberg hatte den Mann im Juni 2017 wegen seiner Äußerungen zu einer siebenmonatigen Bewährungsstrafe wegen Volksverhetzung verurteilt. Einige Monate später hatte das Landgericht das Urteil bestätigt. Der Angeklagte ging daraufhin in Revision. Am Montag wurde das Verfahren gegen ihn überraschend eingestellt.