Mehr als 7.000 Interessierte haben am Freitag in Heidelberg und Mannheim die Angebote der "Nacht der Forschung" besucht. Das teilte der Veranstalter, das EMBL (Europäische Laboratorium für Molekularbiologie) mit. 15 wissenschaftliche und kulturelle Einrichtungen haben bis Mitternacht mit über 130 Programmpunkten Interessierten Themen aus den Naturwissenschaften näher gebracht. Besucher hatten Zutritt zu Laboren, konnten Wissenschaftler befragen oder Vorträge hören und auch mal selbst bei Experimenten Hand anlegen. Die Nacht der Forschung in Heidelberg und Mannheim fand im Rahmen der EU-geförderten European Researchers Night statt, die seit 2005 jährlich am letzten Freitag im September

an etwa 300 Orten europaweit ausgerichtet wird.