Nach den Ermittlungen einer Sonderkommission in Wiesbaden muss sich am Montag ein 59-Jähriger Leimener vor dem Amtsgericht Heidelberg verantworten. Dem Mann wird vorgeworfen, kinderpornographisches Material besessen zu haben. Nach Angaben einer Gerichtssprecherin ermittle die hessische Sonderkommission bundesweit - und zwar fortlaufend. In diesem Fall führte die IP-Adresse, also die auf einem Internetprotokoll basierende Computeradresse die der Mann nutze, die Ermittler zu ihm. Bei ihm zu Hause stießen die Experten der Polizei dann auf weiteres kinderpornographisches Material, das der Mann besessen haben soll. Der Besitz ist strafbar und kann mit einer Geldstrafe oder Freiheitsentzug von bis 5 Jahren geahndet werden.