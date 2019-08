Das Land Baden-Württemberg hat die Suche nach Alternativen zu einem neuen Standort für ein Ankunftszentrum für Flüchtlinge in Heidelberg eingestellt. Das sagte ein Sprecher des Innenministeriums. Das Ministerium habe alle möglichen bekannten Standorte geprüft. Das Areal "Wolfsgärten" in Heidelberg sei für das Innenministerium die einzige Option. Der alte Gemeinderat hatte das Land aufgefordert, eine Alternative zu den "Wolfsgärten" in Heidelberg und Umgebung suchen. Am bisherigen Standort in der ehemaligen US-Siedlung Patrick-Henry-Village sind derzeit weniger als 1.000 Flüchtlinge untergebracht.