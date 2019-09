Ein mysteriöser Fall beschäftigt die Polizei in Dossenheim. Bediensteten der Schleuse "Schwabenheim" waren am Mittwochnachmittag mehrere herrenlose Gegenstände und ein Fahrrad am Neckarufer aufgefallen. Wie die Polizei mitteilt handelt es sich um die Bekleidung und persönlichen Gegenstände eines in Heidelberg wohnenden Mannes. Von ihm fehlt jede Spur. Für Donnerstag ist ein Taucheinsatz im Bereich der Fundstelle geplant.