Mit einem Gottesdienst in Heidelberg wird am Sonntagvormittag das Hermann-Maas-Gedenkjahr offiziell eröffnet. Neben einer Dauerausstellung in der Heiliggeistkirche sind mehrere Gottesdienste und zahlreiche weitere Veranstaltungen geplant. Oberkirchenrätin Cornelia Weber wird am Sonntag die Predigt halten und bezeichnet Maas als einen der wenigen Pfarrer, der während des Nationalsozialismus für verfolgte Juden eingetreten sei und konkret geholfen habe. Der Gottesdienst in der Heidelberger Heiliggeistkirche beginnt am Sonntag um 11 Uhr.