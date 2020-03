Über 10.000 Kriegs-Flüchtlinge harren seit Tagen an der türkisch-griechischen Grenze aus und wollen nach Europa. In der Rhein-Neckar-Region gebe es Stand jetzt genug Unterbringungsmöglichkeiten.

Das haben das Regierungspräsidium Karlsruhe und das baden-württembergische Innenministerium auf SWR-Anfrage erklärt. Ein Sprecher des Innenministeriums sagte, man sei bei der Flüchtlingsunterbringung rund um Mannheim und Heidelberg sehr gut aufgestellt.

Noch 500 freie Plätze im Heidelberger Patrick-Henry-Village

Im Landes-Ankunftszentrum für Flüchtlinge im Heidelberger Patrick-Henry-Village seien im Moment 1.200 Menschen untergebracht, dort gebe es noch 500 Plätze. Genug Platz gebe es zurzeit auch in den Tompkin-Barracks in Schwetzingen und in der Erstaufnahmestelle in Mannheim. Das teilte eine Sprecherin des Regierungspräsidiums mit.

Notfalls aufstocken

In ganz Baden-Württemberg können laut Innenministerium mindestens rund 8.000 Flüchtlinge untergebracht werden, derzeit seien davon nur rund 3.600 Plätze belegt. Notfalls könne man laut Innenministerium die Unterbringungsmöglichkeiten im Land auch aufstocken. Auch Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) sieht das Land für die Aufnahme von Flüchtlingen gut vorbereitet.

Dramatische Lage

An der türkisch-griechischen Grenze spielen sich derzeit dramatische Szenen ab. Auf der türkischen Seite harren tausende Migranten aus, nachdem der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan am Samstag verkündet hatte, die Türkei habe die Grenzen zur EU für Flüchtlinge geöffnet. Die Migranten wollen in die EU, doch Griechenland hält seine Grenzen geschlossen. Griechische Sicherheitskräfte setzten mehrfach Blendgranaten und Tränengas ein, um Menschen zurückzudrängen.