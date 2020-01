Ein Exhibitionist ist am Freitagabend in einem Supermarkt in der Altstadt aufgefallen. Eine Zeugin beobachtete kurz vor 20 Uhr, wie der Mann in der Schlange an der Kasse des Marktes in der Plöck stand, den Reißverschluss seiner Hose öffnete, sein Geschlechtsteil entblößte und an ihm herum manipulierte. Vor ihm stand ein junges Mädchen, das davon nichts mitbekam. Als er bemerkte, dass ihn die Zeugin beobachtete, verdeckte er sein Geschlechtsteil, bezahlte und verließ den Supermarkt. Der unbekannte Mann ist 50 bis 60 Jahre alt, mittelgroß und war mit einem silbernen Fahrrad unterwegs. Die Polizei sucht Zeugen.